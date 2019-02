Για ανήθικη και εγκληματική συμπεριφορά θα κατηγορήσει σήμερα ο Μάικλ Κόεν τον Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον ευθέως απατεώνα, ψεύτη και ρατσιστή.

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Αμερικανού προέδρους θα υποστηρίξει πως ο κ. Τραμπ γνώριζε εκ των προτέρων ότι τα WikiLeaks ετοιμάζονταν να διαρρεύσουν έγγραφα του Δημοκρατικού κόμματος πριν τις εκλογές του 2016.

Θα κατηγορήσει επίσης τον κ. Τραμπ ότι τον κατηύθυνε εμμέσως να λέει ψέματα για τις προσπάθειες κατασκευής του «Πύργου Τραμπ» στην Μόσχα – οι οποίες συνεχίζονταν έως τα μέσα τις προεκλογικής περιόδου – προσθέτοντας πως ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας ήταν πλήρως ενήμερος για τις διαπραγματεύσεις με την ρωσική πλευρά.

Στο παρελθόν ο κ. Κόεν είχε ψευδορκήσει ενώπιον του Κογκρέσου όσον αφορά τον «Πύργο Τραμπ». Είχε ισχυριστεί ότι οι διαβουλεύσεις με την Μόσχα, για τις οποίες ήταν υπεύθυνος, ολοκληρώθηκαν ανεπιτυχώς στις αρχές του 2016, περίπου έναν χρόνο πριν από τις κάλπες του Νοεμβρίου.

«Ο κ. Τραμπ δεν μου είπε ευθέως να πω ψέματα στο Κογκρέσο, δεν λειτουργεί κατ' αυτόν τον τρόπο», αναφέρει ο κ. Κόεν στην εισαγωγική τοποθέτηση που δημοσιεύτηκε πριν την εμφάνισή του.

«Σε συζητήσεις που είχαμε κατά την διάρκεια της εκστρατείας, ενώ την ίδια στιγμή διαπραγματευόμουν ενεργά στην Ρωσία για αυτόν, με κοίταζε στα μάτια και μου έλεγε ότι δεν υπάρχει δουλειά με την Ρωσία και μετά πήγαινε και έλεγε ψέματα στον αμερικανικό λαό».

Ο κ. Κόεν θα υποστηρίξει επίσης πως ήταν αναμεμειγμένος στις πληρωμές για την προεκλογική αποσιώπηση δύο γυναικών που κατήγγειλαν πως είχαν εξωσυζυγικές σχέσεις με τον Τραμπ, κίνηση που ενδεχομένως συνιστά παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις προεκλογικές περιόδους.

Από το κείμενο της κατάθεσης προκύπτει πως ο κ. Κόεν θα καταθέσει στην Βουλή των Αντιπροσώπων αντίτυπο επιταγής που του έδωσε ο κ. Τραμπ αφότου εξελέγη στον Λευκό Οίκο, για να τον αποζημιώσει για τις πληρωμές που έκανε στις δύο γυναίκες ώστε να προστατεύσει την καμπάνια του.

Οι εισαγγελείς που ερευνούν τις πληρωμές υποστηρίζουν πως ο κ. Κόεν έδωσε τα χρήματα στην πρώην πορνοστάρ Στόμι Ντάνιελς και σε μία πρώην Playmate κατά παραγγελία του κ. Τραμπ.

Στην κατάθεσή του ο κ. Κόεν κατηγορεί ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι ρατσιστής, ειδικά στην ιδιωτική του ζωή.

«Κάποτε με ρώτησε εάν μπορούσα να ονοματίσω μία χώρα που κυβερνάται από μαύρο και δεν είναι 'σκατότρυπα'», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Αυτό έγινε όταν ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών» είπε χαρακτηριστικά.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked's lawyer!