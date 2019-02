Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στο Βιετνάμ.

Πρόκειται για τη δεύτερη σύνοδο ΗΠΑ- Βόρειας Κορέας η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να απαιτήσει από την Πιονγκγιάνγκ τον τερματισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

Οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν μπροστά στα δημοσιογραφικά συνεργεία και έσφιξαν τα χέρια, πριν κάνουν τις πρώτες επίσημες δηλώσεις τους.

Ο Τραμπ εξέφρασε την προσμονή του για μία «άκρως επιτυχημένη» σύνοδο κορυφής με τον συνομιλητή του.

«Είναι μεγάλη τιμή να είμαστε μαζί σε μία χώρα όπου έβγαλαν για μας το κόκκινο χαλί και πργματικά νιώθουν και αυτοί τιμή που μας φιλοξενούν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

#Trump's opening remarks: "It's an honor to be together in a country where they've really rolled out the red carpet and they're very honored to have us." #TrumpKimSummit #HanoiSummit #TrumpKimVietnam #Vietnampic.twitter.com/YOvcYL6Nt7