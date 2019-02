Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει την Χεζμπολάχ, προσθέτοντας ότι θα την εντάξει στον κατάλογο του Λονδίνου με τις απαγορευμένες τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις προσπάθειές της να αποσταθεροποιήσει την εύθραυστη κατάσταση στη Μέση Ανατολή - και δεν μπορούμε πλέον να διακρίνουμε την ήδη απαγορευμένη στρατιωτική της πτέρυγα από το πολιτικό κόμμα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Σατζίντ Τζαβίντ.

«Εξαιτίας αυτού λάβαμε την απόφαση να καταχωρίσουμε την οργάνωση στο σύνολό της», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της Βρετανίας για τη λιβανέζικη σιιτική οργάνωση και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει το παράδειγμά της και να καταχωρίσει στο σύνολό της την υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη σιιτική πολιτοφυλακή και το πολιτικό κίνημα της Χεζμπολάχ στον κατάλογο με τις τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Όλοι όσοι επιθυμούν ειλικρινά να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία θα πρέπει να απορρίψουν την ψευδή διάκριση μεταξύ 'στρατιωτικής' & 'πολιτικής' πτέρυγας», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Ασφάλειας Γκιλάντ Ερντάν σε μήνυμά του στο Twitter στο οποίο ευχαριστεί τον Βρετανό ομόλογό του Σατζίντ Τζαβίντ.

«Τώρα είναι ώρα η #EU να ακολουθήσει!», σημειώνει.

Thank you to the UK and my friend @sajidjavid for deciding to designate all of #Hezbollah as a terrorist group. All who truly wish to combat terror must reject the fake distinction between "military" & "political" wings. Now is the time for the #EU to follow suit! @FedericaMog