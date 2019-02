Εργάτες στην Εσθονία έσπευσαν να διασώσουν έναν σκύλο που βρισκόταν σε κατάσταση σοκ επειδή είχε πέσει σε παγωμένο ποτάμι, μην γνωρίζοντας πως βασικά επρόκειτο να βάλουν στο αμάξι τους έναν άγριο λύκο.

Οι άντρες εργάζονταν στο φράγμα Σίντι του ποταμού Παρνού όταν εντόπισαν το ζώο παγιδευμένο μέσα στο παγωμένο νερό.

Αφού έφτιαξαν ένα μονοπάτι στον πάγο, κατάφεραν να βγάλουν το παγωμένο ζώο από το νερό και το μετέφεραν σε μια κτηνιατρική κλινική.

Εκεί ήταν που αποκαλύφθηκε πως τόση ώρα μετέφεραν στο αυτοκίνητο έναν λύκο.

Η φιλοζωική οργάνωση EUPA (Estonian Union for the Protection of Animals) είπε πως ο λύκος είχε χαμηλή πίεση όταν έφτασε στο κτηνιατρείο, κάτι που εξηγεί και γιατί η συμπεριφορά τους θύμιζε σκύλο όση ώρα ήταν στο όχημα, με τους άντρες να προσπαθούν να το ζεστάνουν.

«Ήταν ήρεμος, κοιμήθηκε στα πόδια μου. Όταν θέλησα να τα τεντώσω, σήκωσε για λίγο το κεφάλι του», είπε ένας από τους εργάτες.

Οι κτηνίατροι θορυβήθηκαν από το μεγάλο μέγεθος του ζώου, αλλά ήταν ένας ντόπιος κυνηγός που γνώριζε την φύση των λύκων, που επιβεβαίωσε ότι όντως επρόκειτο για λύκο, για την ακρίβεια αρσενικό περίπου ενός έτους.

Στο κτηνιατρείο αποφάσισαν να το βάλουν σε κλουβί μέχρι να συνέλθει, σε περίπτωση που γινόταν βίαιος όταν θα ανάρρωνε. Τελικά, αφού περιβαλλοντολόγοι του έβαλαν κολάρο παρακολούθησης με GPS, τον απελευθέρωσαν πίσω στη φύση.

Στην Εσθονία ζουν εκατοντάδες λύκοι, που γενικά εκ φύσεως αποφεύγουν την επαφή με τους ανθρώπους.

Με πληροφορίες από BBC