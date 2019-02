Ο Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε την Κέλι Νάιτ-Κραφτ υποψήφια νέα μόνιμη αντιπρόσωπο της χώρας του στον ΟΗΕ.

Η Κέλι Νάιτ-Κραφτ, από τον Ιούνιο του 2017 ως σήμερα πρέσβειρα των ΗΠΑ στον Καναδά, θα αντικαταστήσει τη Νίκι Χέιλι, μετά την απρόσμενη απόφαση της πρώην εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και πρώην τηλεοπτικής παρουσιάστριας Χέδερ Νάουερτ να αποσύρει την υποψηφιότητά της.

«Η Κέλι έχει κάνει εξαίρετη δουλειά εκπροσωπώντας το έθνος μας και δεν έχω αμφιβολία ότι υπό τη δική της διεύθυνση, η χώρα μας θα εκπροσωπείται στο ανώτατο επίπεδο» στον ΟΗΕ, διαβεβαίωσε ο Τραμπ στην ανάρτηση στο Twitter με την οποία ανήγγειλε τον διορισμό της.

....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!