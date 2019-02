H Αλεξάντρια Οκάσιο- Κορτέζ είπε πως θα προσπαθήσει, μαζί με έναν συνάδελφο της επίσης μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, να μπλοκάρει την κήρυξη των ΗΠΑ σε κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ πήρε αυτή την απόφαση ώστε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για το τείχος που θέλει να φτιάξει στα σύνορα ΗΠΑ- Μεξικού.

«Ο Γιοακίν Κάστρο και εγώ δε θα αφήσουμε τον πρόεδρο να κηρύξει μία ψεύτικη κατάσταση εθνικής ανάγκης χωρίς να πολεμήσουμε», έγραψε η 30χρονη πολιτικός από τη Νέα Υόρκη στο Twitter.

