Στο Ανόι του Βιετνάμ θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη σύνοδος κορυφής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Την πληροφορία έκανε γνωστή ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Twitter.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!