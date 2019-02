Έκκληση απηύθυνε η Αντζελίνα Τζολί στην Μιανμάρ να επιδείξει «αληθινή βούληση» σταματώντας τον κύκλο της βίας εναντίον των Ροχίνγκια, στη διάρκεια επίσκεψής της σε προσφυγικούς καταυλισμούς στο Μπανγκλαντές.

Η χολιγουντιανή σταρ, η οποία ήρθε με την ιδιότητα της ειδικής απεσταλμένης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, έφτασε χθες, Δευτέρα, στο Μπανγκλαντές, φτωχή χώρα της νότιας Ασίας όπου σχεδόν ένα εκατομμύριο Ροχίνγκια συνωστίζονται σε γιγάντιους καταυλισμούς από σκηνές αφού διέφυγαν από τις διώξεις εναντίον της μουσουλμανικής κοινότητάς τους στη γειτονική Μιανμάρ.

