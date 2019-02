Συντρίμμια του αεροπλάνου στο οποίο επέβαινε ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής, Εμιλιάνο Σάλα, εντοπίστηκαν στη Μάγχη.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος είχε εξαφανιστεί από τα ραντάρ στις 21 Ιανουαρίου, ενώ πετούσε σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων βόρεια του νησιού Γκέρνζι.

Στο διθέσιο αεροπλάνο επέβαιναν ο πιλότος, Ντέιβιντ Ίμποτσον, και ο 28χρονος ποδοσφαιριστής.

Πριν τέσσερις ημέρες, η βρετανική υπηρεσία διερεύνησης των αεροπορικών δυστυχημάτων (AAIB) είχε ανακοινώσει ότι συντρίμμια που βρέθηκαν σε μια παραλία, σε γαλλικό έδαφος, προέρχονταν «πιθανότατα» από το μικρό αεροσκάφος που μετέφερε τον ποδοσφαιριστή.

Ο Εμιλιάνο Σάλα είχε γεννηθεί στο Κουλουλού, ένα χωριό 300 κατοίκων και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 4 ετών.

Η οικογένειά του μετακόμισε στο Προγρέσο, μια κοινότητα που απέχει περίπου 600 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες ενώ, σε ηλικία 16 ετών, ο Εμιλιάνο έφυγε για τη Γαλλία όπου ξεκίνησε την επαγγελματική καριέρα του.

Ο Σάλα είχε πάρει μεταγραφή για την Κάρντιφ, μόλις λίγες ημέρες πριν το δυστύχημα.

Οι οικογένειες του Σάλα και του Ίμποτσον έχουν ήδη ενημερωθεί για τις εξελίξεις από την αστυνομία και η AAIB θα κάνει επίσημη ανακοίνωση τη Δευτέρα.

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala