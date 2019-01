Πανικός επικρατεί στη γαλλική πόλη Μπαστιά της Κορσικής, όπου ένοπλος άνοιξε πυρ σε περαστικούς με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και έξι να τραυματιστούν.

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 4:30μ.μ (τοπική ώρα). Ο δράστης άρχισε να πυροβολεί κατά ανυποψίαστων περαστικών στη γειτονιά Μοντεσόρο, και στη συνέχεια κλειδώθηκε στο σπίτι του.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν περικυκλώσει το κτίριο, καθώς και κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με ορισμένα τοπικά μέσα, ο δράστης είναι ηλικίας 66 ετών.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας αστυνομικός, που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, όπως και ένας ακόμη από τους τραυματίες.

Εκπρόσωπος της νομαρχίας έκανε λόγο για έναν και μοναδικό δράστη, αποκλείοντας την πιθανότητα να είχε συνεργούς. Για την ώρα, άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του.

Ορισμένα από τα θύματα, εκτός από τραύματα από σφαίρες φέρουν και πληγές από μαχαιριές, καθώς ο 70χρονος φέρεται να τους επιτέθηκε αρχικώς με μαχαίρι.

Τα γύρω κτίρια έχουν εκκενωθεί και στους δρόμους της γειτονιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Ο δράστης έχει απασχολήσει τις αρχές, στο παρελθόν και έχουν εκδοθεί σε βάρος του καταδικαστικές δικαστικές αποφάσεις για περιστατικά βίας.

