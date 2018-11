Πιέσεις στην ΕΕ και τον Εμανουέλ Μακρόν άσκησε για μια ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στα «κίτρινα γιλέκα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε πιέσεις σήμερα στον Γάλλο ομόλογό και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα του εμπορίου και των αμυντικών δαπανών, επισημαίνοντας στον πρόεδρο της Γαλλίας ότι παρακολουθεί από κοντά τις διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων» στη χώρα του.

«Οι τεράστιες και βίαιες διαδηλώσεις στη Γαλλία δεν λαμβάνουν υπόψη τους σε ποιο βαθμό οι ΗΠΑ κακομεταχειρίστηκαν στο θέμα του εμπορίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο θέμα των δίκαιων και λογικών δαπανών μας για τη ΜΕΓΑΛΗ μας στρατιωτική προστασία. Αυτά τα δύο ζητήματα πρέπει να επιλυθούν σύντομα» έγραψε ο Τραμπ σε ένα μάλλον ασαφές μήνυμα στο Twitter.

The large and violent French protests don’t take into account how badly the United States has been treated on Trade by the European Union or on fair and reasonable payments for our GREAT military protection. Both of these topics must be remedied soon.