Ποινική δίωξη σε βάρος του ιδρυτή του Wikileaks, Τζουλιάν Ασάνζ, έχει ασκήσει η αμερικάνικη δικαιοσύνη, αποκαλύπτει το ίδιο το Wikileaks.

Όμως η δίωξη και οι κατηγορίες εις βάρους του Άσανζ θα παραμείνουν μυστικές «ως τη σύλληψη του» αναφέρει το έγγραφο που έφερε στη δημοσιότητα το Wikileaks.

Η ακριβής φύση του κατηγορητηρίου δεν γίνεται σαφής. Ο Ασάνζ θεωρείται υπεύθυνος για την αποκάλυψη χιλιάδων απόρρητων και εμπιστευτικών αμερικανικών στρατιωτικών και διπλωματικών εγγράφων το 2010.

Στο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε κατά λάθος, εισαγγελικός λειτουργός ζητεί από δικαστή να σφραγίσει έγγραφα που συνδέονται με μια άλλη ποινική υπόθεση, άσχετη με τον Ασάνζ, αναφέρει το Reuters.

Οι σφραγίδες και οι σημάνσεις που φέρει υποδεικνύουν πως υπεβλήθη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Αλεξάντρια, στη Βιρτζίνια, τον Αύγουστο.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η συντακτική ομάδα του WikiLeaks εκτίμησε πως μάλλον στο έγγραφο αυτό έγινε κατά λάθος «Copy- Paste» (σ.σ. σε επεξεργαστή κειμένου) και προστέθηκαν φράσεις από τη δίωξη σε βάρος του Ασάνζ.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης αποκαλύπτει "από ατύχημα" την ύπαρξη σφραγισμένων κατηγοριών (ή ενός προσχεδίου τους) σε βάρος του ιδρυτή του WikiLeaks», σχολίασε η συντακτική ομάδα του ιστότοπου στην ανάρτησή της στο Twitter.

SCOOP: US Department of Justice "accidentally" reveals existence of sealed charges (or a draft for them) against WikiLeaks' publisher Julian Assange in apparent cut-and-paste error in an unrelated case also at the Eastern District of Virginia. https://t.co/wrjlAbXk5Z pic.twitter.com/4UlB0c1SAX