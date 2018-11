Εκτός από τις παραιτήσεις υπουργών μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσε χτες, η Τερέζα Μέι αντιμετωπίζει και την αντίδραση βουλευτών του κόμματος της, ιδιαίτερα εκείνων που απαιτούν «σκληρό» Βrexit.

Πριν από λίγο ο Τζείκομπ Ρις Μογκ, ένας από τους υπέρμαχους του σκληρού Brexit, κατέθεσε αίτηση δυσπιστίας κατά της Τερέζα Μέι και ζητά την απομάκρυνση της από την αρχηγία του Συντηρητικού Κόμματος. Για να γίνει δεκτή η πρόταση μομφής και να ξεκινήσουν οι εσωκομματικές διαδικασίες, χρειάζεται να τη στηρίξουν 48 βουλευτές.

Για την ώρα τα βρετανικά ΜΜΕ δεν έχουν δώσει ξεκάθαρο αριθμό υποστηρικτών που θα συγκεντρώσει η πρόταση του Ρις Μογκ. Ήδη πάντως κάποιοι βουλευτές έχουν ανακοινώσει πως υποστηρίζουν την πρόταση δυσπιστίας, στέλνοντας επιστολές στην αρμόδια επιτροπή των Τόρις, όπως ο βουλευτής Χένρι Σμιθ.

My letter of no confidence in the Prime Minister. pic.twitter.com/Bind9T7ogO

Ακόμα και να ξεπεράσει τον εσωκομματικό σκόπελο, θεωρείται αυτή τη στιγμή ιδιαιτέρως δύσκολο να καταφέρει να πετύχει η Μέι έγκριση της συμφωνίας στη Βουλή.

Ήδη, ένας υπουργός ανέφερε στο BBC πως αν οι βουλευτές υπέρμαχοι του σκληρού Brexit καταψηφίσουν τη συμφωνία, θα ζητήσει νέο δημοψήφισμα με το ερώτημα της παραμονής στην Ε.Ε.

Tory minister tells me if Brexiteers vote down Deal -he and others will openly campaign for a second referendum and to stay in EU.