Χιλιάδες Βούλγαροι διαδήλωσαν διαμαρτυρόμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν την κυκλοφορία σε περισσότερες από είκοσι πόλεις και στους κύριους οδικούς άξονες της χώρας, με αποτέλεσμα να γίνεται μετ' εμποδίων και η κυκλοφορία προς την Ελλάδα.

Συγκεντρώθηκαν μπροστά από την έδρα της κυβέρνησης, φωνάζοντας «Παραίτηση» και «Παλιάνθρωποι». Έκαναν πορεία στο κέντρο της πόλης μπλοκάροντας την κυκλοφορία σε πολλούς σημαντικούς οδικούς κόμβους.

This is how #Bulgaria looked today!#Protests in more than 30 cities against #Borissov! Highways, railways and border check points have been blocked.



The corrupt regime has mobilized the gendarmerie against the people.#Corruption #EPP #GERB pic.twitter.com/zv7RHvXJ3U