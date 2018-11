Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από την πλατεία Πάρλιαμεντ Σκουέρ, κοντά στο κοινοβούλιο του Γουεστμίνστερ εξαιτίας ενός «επεισοδίου» που είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Star, οι αρχές εντόπισαν ένα ύποπτο δέμα και το εξετάζουν.



Το κανάλι ITV μεταδίδει ότι έχει κλείσει ο σταθμός Γουεστμίνστερ και έχει αποκλειστεί η περιοχή του Γουάιτχολ, από την Πάρλιαμεντ Σκουέρ μέχρι το Χόρσγκαρντς.

Οι αρχές δεν συνδέουν το περιστατικό με την διαδήλωσης Million Masked March («Πορεία Εκατομμυρίων Μασκοφόρων») που είναι προγραμματισμένη για απόψε.



Χιλιάδες διαδηλωτές κατεβαίνουν στους δρόμους πολλών πόλεων στον κόσμο, στο πλαίσιο της διαδήλωσης που οργάνωσε η ομάδα Anonymous, ανήμερα της επετείου της «Συνωμοσίας της Πυρίτιδας» της 5ης Νοεμβρίου 1605.

Suspicious package found at #westmimster #whitehall is closed at the moment. pic.twitter.com/lZFBvUBCB6