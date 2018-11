Φανταστείτε πως ένα πρωί ξυπνάτε και, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, βλέπετε μία γιγαντιαία αράχνη να σκαρφαλώνει στην ταράτσα του απέναντι κτιρίου, με τα οχτώ πόδια της να αγκαλιάζουν το κτίσμα φτάνοντας έως το πεζοδρόμιο.

Την ίδια ώρα, στο κέντρο της πόλης, ο μυθικός Μινώταυρος ύψους 15 μέτρων, περπατά αμέριμνος στο δρόμο.

Όχι, δεν έχετε παραισθήσεις. Βρίσκεστε στην Τουλούζη της Γαλλίας όπου ολόκληρη η πόλη έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο υπαίθριο θέατρο και μυθικά πλάσματα ζωντανεύουν ακίνδυνα πλάι σε τέρατα της Φαντασίας, χωρίς ευτυχώς να σκορπούν τον πανικό.

Η ιδέα πίσω από την καλλιτεχνική πρωτοβουλία ανήκει στον Φρανσουάζ Ντελαροζιέρ, τον εικαστικό διευθυντή του θεατρικού οργανισμού La Machine, που συνεργάστηκε με τεχνικούς και σχεδιαστές για να δημιουργήσει αυτά τα μηχανικά πλάσματα σε τεράστια κλίμακα.

Η αράχνη «Αριάδνη» και ο Μινώταυρος είναι μόνο μερικές από τις ατραξιόν της εικαστικής παρέμβασης «Ο Φρουρός του Ναού», που θα εκτυλίσσεται στους δρόμους της Τουλούζης έως την Κυριακή.

Δεν πρόκειται για την πρώτη εντυπωσιακή δουλειά του θεατρικού οργανισμού La Machine, που στο παρελθόν έχει «αναστήσει» έναν δράκο στο Πεκίνο. Εξάλλου και η αράχνη είναι «πολυταξιδευμένη» αφού έχει εκτεθεί στο Λίβερπουλ και στην Οττάβα, στο παρελθόν.

Ο κ. Ντελαροζιέρ εξήγησε πως θέλει με αυτόν τον τρόπο να κάνει την πόλη και τους κατοίκους της κομμάτια ενός τεράστιου εικαστικού δρώμενου, προσφέροντάς τους ένα κοινό θέμα για να αλληλεπιδράσουν και να συζητήσουν μεταξύ τους.

«Με αυτόν τον τρόπο, ολόκληρη η πόλη μετατρέπεται σε ένα ενιαίο θέατρο».



Ο Μινώταυρος της Τουλούζης με το όνομα «Αστέριον» κατέφτασε στην Τουλούζη το απόγευμα της 1ης Νοεμβρίου και, πολύ αργά, «περπάτησε» τους δρόμους της πόλης, ενώ οι περαστικοί κοιτούσαν με δέος και θαυμασμό.

Ο «Αστέριον» είναι φτιαγμένος από ξύλο και μέταλλο και είναι έτσι συναρμολογημένος ώστε, καθώς κινείται, να ακούγεται ο τεχνητός ήχος της «μηχανικής» του αναπνοής.

Η άφιξή του στην πόλη ήταν η πρώτη πράξη του δράματος, και συνοδεύτηκε από μικρές θεατρικές και μουσικές παραστάσεις από ηθοποιούς, τραγουδίστριες της όπερας και μουσικούς.

Την Παρασκευή ακολούθησε η δεύτερη πράξη του δράματος, καθώς οι κάτοικοι της Τουλούζης βρήκαν τον Μινώταυρο να κοιμάται στην μέση της τεράστιας πλατείας, απέναντι από το κτίριο που στεγάζει τις υπηρεσίες του Δήμου.

Το ίδιο απόγευμα, η γιγαντιαία αράχνη Αριάδνη ξύπνησε και σκαρφάλωσε στην κορυφή του ξενοδοχείου "Dieu".

Μετά την αυλαία της εικαστική παρέμβασης «Ο Φρουρός του Ναού», η Αριάδνη και ο Αστέριον θα πάρουν τις θέσεις τους σε έναν νέο εκθεσιακό χώρο, σε μια γειτονιά της πόλης που προσπαθεί να αναγεννηθεί.

Οι διοργανωτές εκτιμούν πως περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι θα δουν, έστω, κάποιο μέρος της υπαίθριας έκθεσης μέσα το Σαββατοκύριακο.

VIDEO: French street theater company "La Machine" sends a giant minotaur and spider down the streets of Toulouse to the delight of local residents and tourists pic.twitter.com/GGjaQJ7zmW