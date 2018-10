Σε έξωση ωθήθηκε το συνοικιακό βιβλιοπωλείο του Σάουθαμπτον, η τοπική κοινωνία δεν είχε πει ωστόσο, τη τελευταία της λέξη. Πάνω από 250 άτομα σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα για την μεταφορά των βιβλίων και των επίπλων του.

Το October Books ιδρύθηκε το 1977 στο Σάουθαμπτον και περιγράφεται ως ένα «μη κερδοσκοπικό, συνεργατικό, ριζοσπαστικό, συνοικιακό βιβλιοπωλείο». Στην ιστοσελίδα του αναφέρει πως οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές έχουν διαφορετικές καταβολές, ενισχύοντας την ετερότητα. Τα κέρδη επανεπενδύονται στο κατάστημα.



Σύμφωνα με το CNN, το ιστορικό βιβλιοπωλείο αναγκάστηκε να βρει νέα στέγη μετά την αύξηση του ενοικίου, τον περασμένο Ιούλιο. Βρισκόταν στην τοποθεσία αυτή εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

Με την βοήθεια μιας εκστρατείας ενημέρωσης και τοπικών δωρεών, το κατάστημα που εμπνεύστηκε το όνομά του από την Οκτωβριανή επανάσταση, κατάφερε να αποκτήσει τον δικό του χώρο έναντι σχεδόν μισού εκατομμυρίου στερλινών.



Παρόλα αυτά έπρεπε ακόμη να μεταφερθούν περίπου 20.000 βιβλία μαζί με τα έπιπλα και τα ράφια. Έτσι, οι διαχειριστές του βιβλιοπωλείου απευθύνθηκαν στην κοινότητά τους για βοήθεια. Και εκείνη ανταποκρίθηκε.

Την Κυριακή, περίπου 250 άνθρωποι σχημάτισαν αλυσίδα, από την πρόσφατη έδρα του βιβλιοπωλείου ως το νέο χώρο του, μεταφέροντας περίπου 2.000 βιβλία σε μερικές ώρες, σύμφωνα με το CNN.

Its all go in #Portswood as our Human Chain in moving books hand to hand from old shop to new. Over 175 people are part of it! pic.twitter.com/D7Mpew3UdY