Πένθος μιας εβδομάδας, αρχής γενομένης από την Δευτέρ,α κήρυξε ο πρόεδρος της Γκάνας, της πατρίδας του Κόφι Ανάν, για να τιμήσει τον πρώην γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που πέθανε σήμερα σε ηλικία 80 ετών.

Ο Νάνα Ακούφο-Άντο χαιρέτισε τον Κόφι Άναν χαρακτηρίζοντάς τον διπλωμάτη μεγίστου βαθμού ο οποίος γέμισε με περηφάνεια τη χώρα του. Η κυβέρνηση και ο λαός της χώρας θλίβονται από την είδηση του θανάτου «ενός από τους μεγαλύτερους συμπατριώτες μας», πρόσθεσε.

Από την Δευτέρα και για μία εβδομάδα οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στη Γκάνα και σε όλες τις διπλωματικές αποστολές της σε όλον τον κόσμο.

Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Κόφι Άναν απεύθυναν επίσης στην οικογένειά του ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Τερέζα Μέι. «Η Γαλλία του αποτίνει φόρο τιμής. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το ήρεμο και αποφασιστικό βλέμμα του, ούτε τη δύναμη των μαχών του» έγραψε στο Twitter o Γάλλος πρόεδρος.

«Μεγάλο ηγέτη και μεταρρυθμιστή που συνέβαλε σημαντικά στο να γίνει αυτός ο κόσμος που άφησε καλύτερος από εκείνον στον οποίο γεννήθηκε» χαρακτήρισε εξάλλου τον Άναν η Βρετανίδα πρωθυπουργός.

