Real means beautiful. ❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ / Follow me on Facebook and Twitter / ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #popmyeyes #artbrute #noeloquence ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #battery #death #hate#dead#iphone #artsxdesign #picame #cuffin#popart#contemporaryart#nakidinspo #artporn #callforartists #opencall #graphicroozane#taxcollection #artcollector #artgallery #fanzine#artmadness_mag#graphicarts #artistsoninstagram#artvisual #artdiscovered #instagramartist ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @creativedebuts @konbini @create_mag @leventerdening @picame @unrtd.co @culturainquieta @beyondthemag @arts.tv @culturacolectiva @truthenergy @rexindustries @vogueitalia

A post shared by Dot Pigeon (@_dotpigeon) on Jul 26, 2018 at 7:47am PDT