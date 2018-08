Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ παρενέβη σήμερα στην κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στην Τουρκία και τις ΗΠΑ και κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «εθισμό στις κυρώσεις και στον εκφοβισμό».

«Ο ενθουσιασμός του Τραμπ με την επιβολή οικονομικών δυσχερειών στον σύμμαχό του στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία, είναι επαίσχυντος», έγραψε ο Ζαρίφ στο Twitter.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να απαλλαγούν από τον εθισμό τους στις κυρώσεις και στον εκφοβισμό, διαφορετικά όλος ο κόσμος θα ενωθεί--πέραν από την λεκτική καταδίκη--και θα τους το επιβάλλει», προειδοποίησε και πρόσθεσε: «Έχουμε σταθεί στο πλευρό γειτόνων μας και στο παρελθόν και θα το πράξουμε και τώρα».

Trump's jubilation in inflicting economic hardship on its NATO ally Turkey is shameful. The US has to rehabilitate its addiction to sanctions & bullying or entire world will unite—beyond verbal condemnations—to force it to. We’ve stood with neighbors before, and will again now.