Σε πέντε ανέρχονται οι νεκροί από την τεράστια δασική πυρκαγιά που εξακολουθεί να μαίνεται στη βόρεια Καλιφόρνια, μετά τον εντοπισμό των σορών μίας ηλικιωμένης γυναίκας και των δύο δισέγγονών της, σε ένα σπίτι που κάηκε από τη φωτιά.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ανθρώπινα λείψανα που πιστεύεται ότι ανήκουν στην ηλικιωμένη γυναίκα και τα δύο της δισέγγονα εντοπίστηκαν σε ένα σπίτι που καταστράφηκε από την τεράστια δασική πυρκαγιά.

Την πληροφορία για τον εντοπισμό τους επιβεβαίωσε ο σερίφης της κομητείας Σάστα, την ώρα που περίπου 3.500 πυροσβέστες μάχονται για έκτη ημέρα για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά Καρ, η οποία ενισχύεται από τους σφοδρούς ανέμους, τις υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τη χαμηλή υγρασία και τη χλωρίδα της περιοχής.

Η εφημερίδα Sacramento Bee ανέφερε ότι η οικογένειά της αναγνώρισε τη νεκρή ως την 70χρονη Μέλοντι Μπλέντσοου και τα δισέγγονά της ως τον 4χρονο Τζέιμς Ρόμπετς και την 5χρονη Έμιλι Ρόμπερτς.

Η μητέρα των παιδιών, η Σέρι Μπλέντσοου, δήλωσε στην εφημερίδα: «Τα παιδιά μου είναι νεκρά, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω».

Σύμφωνα με την Sacramento Bee, ο προπάππους τους Εντ Μπλέντσοου προσπάθησε να επιστρέψει στο σπίτι την Πέμπτη όταν έμαθε ότι η φωτιά πλησιάζει. Μάλιστα είπε στην εφημερίδα ότι μίλησε σε ένα από τα παιδιά στο τηλέφωνο την ώρα που προσπαθούσε μάταια να επιστρέψει εγκαίρως για να τους σώσει.

