Μία έκθεση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του εκλιπόντος πρώην προέδρου της Νότιας Αφρικής Νέλσον Μαντέλα επισκέφθηκαν ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ συναντήθηκαν στο Λονδίνο με φίλους και συγγενείς του Μαντέλα, ο οποίος απεβίωσε το 2013, ανάμεσά τους και την εγγονή του Ζαμασουάζι Ντλαμίνι-Μαντέλα.

Συνομίλησαν επίσης με τον 92χρονο Αντριου Μλανγκένι, ο οποίος πέρασε σχεδόν τρεις δεκαετίες στο νησί-φυλακή Ρόμπεν μαζί με τον Μαντέλα.

Ο πρίγκιπας Χάρι επισκέφθηκε το κελί του Μαντέλα στο νησί Ρόμπεν το 2015, στη διάρκεια επίσκεψής του στη Νότιο Αφρική.

In 2015, during a Royal visit to South Africa, The Duke of Sussex saw the archives at the Nelson Mandela Foundation Centre of Memory in Johannesburg.

📷 @PAImages pic.twitter.com/MiAUDaf3VC — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 17, 2018

Η έκθεση έχει περιοδεύσει ανά τον κόσμο και το 2013 παρέμεινε για έξι εβδομάδες στο Δημαρχείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Their Royal Highnesses hear a performance from the Ubunye Choir, which is made up of people from the South African diaspora. pic.twitter.com/BwcEC1gN36 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 17, 2018

Their Royal Highnesses meet Paul and Adelaide Joseph, Anti-Apartheid activists and close friends of Nelson Mandela and Winnie Mandela. @Mandela100UK pic.twitter.com/el7poVbnYn — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 17, 2018

Ο Σέλο Χάτανγκ, ο διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Νέλσον Μαντέλα, δήλωσε: «Το Λονδίνο υπήρξε τόσο η αποικιακή μητρόπολη όσο και το κέντρο του διεθνούς αγώνα κατά του απαρτχάιντ. Υπήρξε επίσης και ο τόπος ορισμένων από τις πιο εμπνευσμένες ομιλίες του Νέλσον Μαντέλα».

Η Μέγκαν φορούσε μια ροζ καμπαρντίνα της καναδικής εταιρείας Nonie, η τιμή της οποίας ανέρχεται σε 825 δολάρια.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο Southbank Centre της βρετανικής πρωτεύουσας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα ολοκληρωθεί στις 19 Αυγούστου.

The Duke and Duchess view some of the items in the exhibit, including the Robben Island Bible - which was actually a copy of Shakespeare plays disguised as a Bible. @Mandela100UK pic.twitter.com/EKyU8gYzbi — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 17, 2018

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters