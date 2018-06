Το πιστόλι-λέιζερ του Χαν Σόλο από την ταινία «Ο πόλεμος των άστρων- Η επιστροφή των Τζεντάι» έχει νέο κάτοχο ο οποίος πλήρωσε 555.000 δολάρια για να το αποκτήσει, ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Julien, οι εκτιμήσεις του οποίου για την τιμή πώλησης κυμαίνονταν μεταξύ 300.000 και 500.000 δολάρια.

Το ψεύτικο πιστόλι περίπου 40 εκατοστών, κατασκευασμένο κυρίως από ξύλο, εκτέθηκε στο κοινό τον περασμένο μήνα στη Νέα Υόρκη από τον ίδιο οίκο δημοπρασιών αφότου είχε μείνει επί 30 και πλέον χρόνια στα χέρια του James Schoppe, του καλλιτεχνικού διευθυντή της ταινίας αυτής του 1983.

Ο James Schoppe αποφάσισε τελικά να αποχωριστεί το διάσημο πιστόλι που κρατούσε ο Χάρισον Φορντ, ο οποίος υποδυόταν τον φανταστικό χαρακτήρα του Χαν Σόλο όπως και 40 ακόμη αντικείμενα που έχουν σχέση με την ταινία, όπως ένα τσεκούρι Ewok και σχέδια του σκάφους του Τζάμπα Χατ, σύμφωνα με τον Μάρτιν Νόλαν, εκτελεστικό διευθυντή του οίκου.

Το τσεκούρι Ewok πωλήθηκε αντί 11.250 δολαρίων ενώ ένα άλλο σπαθί της ταινίας κατακυρώθηκε αντί 90.624 δολαρίων, διευκρίνισε ο οίκος Julien.

Κανένα από τα αντικείμενα αυτά δεν έφθασαν το ποσό που άγγιξε το διάσημο και ενδιαφέρον ρομπότ του «Πόλεμου των Άστρων».

Ένα R2-D2 που χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα αρκετών ταινιών της κινηματογραφικής σειράς πωλήθηκε σε δημοπρασία αντί 2,76 εκατομμυρίων δολαρίων το 2017.

SOLD for $550,000! An original Han Solo blaster used in Star Wars: Return of the Jedi! Sold today in our "Hollywood Legends" memorabilia auction at @PHVegas and online at https://t.co/TiME89uOXn! #StarWars #MovieProp #ReturnOfTheJedi #HarrisonFord #HanSolo pic.twitter.com/2rOfllZlSZ