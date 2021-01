Παρότι οι ηλεκτρονικοί κωδικοί θεωρούνται δικλείδα ασφαλείας, το 80% των ρήξεων κυβερνοασφάλειας συνδέονται με απευθείας επιθέσεις στα passwords των χρηστών, σύμφωνα το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Με αυτό κατά νου, η Microsoft αναγνωρίζει τα «κενά» που προκύπτουν και εργάζεται για ένα μέλλον χωρίς κωδικούς, ξεκινώντας ακόμα και από το 2021.

Τι θα αντικαταστήσει όμως τους κωδικούς; Κρυπτογραφικά εργαλεία με φυσική υπόσταση όπως το «κλειδί» ασφαλείας FIDO2 ήδη χρησιμοποιούνται για να ανοίξουν υβριδικές συσκευές με Windows 10. Άλλες τεχνικές βασίζονται σε βιομετρικά δεδομένα όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα και η αναγνώριση προσώπου.

Η Microsoft θέλει να εφαρμόσει το κόνσεπτ της νέας στρατηγικής ασφαλείας χωρίς κωδικούς, στις συσκευές και τα λειτουργικά της συστήματα, με τους χρήστες να χρησιμοποιούν μια απλή, σταθερή μέθοδο για να αποκτούν πρόσβαση σε φορητές συσκευές, εφαρμογές στο cloud και ακόμα και εταιρικά κτήρια.

«Πιστεύουμε ότι η πρόσβαση χωρίς κωδικούς είναι το μέλλον της ασφάλειας και οι αλλαγές που έφερε το 2020 έχουν ατσαλώσει αυτή την πεποίθηση», έγραψε η Microsoft στο twitter που παρακινεί τους πελάτες της να μάθουν περισσότερα για τα συστήματα που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ατομική, ψηφιακή ασφάλεια.

