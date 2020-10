Επιστήμονες στην Ολλανδία είπαν πως αναγνώρισαν ένα δυνητικά καινούργιο όργανο στο λαιμό του ανθρώπου.

Ερευνητές δήλωσαν πως το νεοανακαλυφθέν ζεύγος σιελογόνων αδένων είναι πιθανό να χρησιμοποιείται για την ύγρανση και λίπανση των άνω τμημάτων του λαιμού, και πως το συνάντησαν ενώ έκαναν έρευνα για τον καρκίνο του προστάτη.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Radiotherapy and Oncology από μια ομάδα ερευνητών, ανάμεσά τους και κάποιοι από το Netherlands Cancer Institute (NCI).

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ανθρώπινος λαιμός περιέχει «απαρατήρητους μέχρι πρότινος σιελογόνους αδένες», τους οποίους οι επιστήμονες ονόμασαν «σωληνώδεις αδένες».

Οι ερευνητές εξέτασαν τουλάχιστον 100 ασθενείς για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα και διαπίστωσαν πως όλοι τους διέθεταν αυτούς τους αδένες.

