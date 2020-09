H Apple σχεδίασε και δημιούργησε μάσκες για τον κορωνοϊό, και ετοιμάζεται να τις μοιράσει σε στελέχη των κεντρικών γραφείων στο Κουπερτίνο, αλλά και σε υπαλλήλους των καταστημάτων της για να περιορίσει την διασπορά του κορωνοϊού.

Η επώνυμη μάσκα με την ονομασία "Apple Face Mask", είναι η πρώτη που δημιουργείται από την εταιρεία για εσωτερική κατανάλωση, και σχεδιάστηκε από τις ομάδες Μηχανικής και Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Apple - τα ίδια τμήματα που βρίσκονται πίσω από την ανάπτυξη και παραγωγή των δημοφιλών ηλεκτρονικών συσκευών iPhone και iPad.

Here’s your Apple Mask unboxing… unsurprisingly like any other Apple product. https://t.co/Ff0d9nQ6kl pic.twitter.com/9TLQs0V6Lf