Φως στο σπάνιο σύνδρομο που πλήττει παιδιά και εφήβους και σχετίζεται με τον νέο κορωνοϊό επιχειρούν να ρίξουν δύο νέες έρευνες που δημοσιεύθηκαν στο The New England Journal of Medicine.

Οι έρευνες που έγιναν στις ΗΠΑ, ταυτοποίησαν περίπου 300 περιπτώσεις αυτού του σπάνιου συνδρόμου, σε παιδιά και νέους κάτω των 21 ετών. Όμως, ο Μάικλ Λεβίν, καθηγητής παιδιατρικής στο Imperial College London εξέφρασε την ανησυχία ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Πάνω από 1.000 περιπτώσεις έχουν αναφερθεί παγκοσμίως, σημείωσε. «Υπάρχει η ανησυχία ότι τα παιδιά που πληρούν τα τρέχοντα διαγνωστικά κριτήρια για το σύνδρομο αποτελούν την "κορυφή του παγόβουνου" και μπορεί να υπάρχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα», ανέφερε.

Το πολυοργανικό φλεγμονώδες σύνδρομο (MIS-C) συνδέεται με τον νέο κορωνοϊό. Περιστατικά έχουν αναφερθεί και στην Ευρώπη- σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία- ενώ δύο παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους.

Τα συμπτώματα

Το σύνδρομο θεωρείται πολύ σπάνιο- με 2 κρούσματα ανά 100.000 παιδιά και νέους κάτω των 21 ετών. Επιστήμονες έχουν παρατηρήσει ότι επηρεάζονται περισσότερο παιδιά μαύρων, ισπανόφωνων και με καταγωγή από τη νότια Ασία.

Τα συμπτώματα μοιάζουν με εκείνα της νόσου Καβασάκι. Τα παιδιά που εμφανίζουν MIS-C έχουν πυρετό, εξανθήματα, πρησμένους αδένες και σε κάποιες σοβαρές περιπτώσεις, φλεγμονή στην καρδιά. Το σύνδρομο εμφανίζεται 2-4 εβδομάδες μετά τη μόλυνση από τον κορωνοϊό.

Το πιο συχνό σύμπτωμα δεν είναι αναπνευστικά προβλήματα: πάνω από το 80% των παιδιών εμφανίζουν γαστροεντερικές ενοχλήσεις (πόνο στην κοιλιά, ναυτία, εμετούς ή διάρροια) και πολλά εξανθήματα, κυρίως όσα ήταν κάτω των 5 ετών. Όλα είχαν πυρετό, συχνά για περισσότερες από τέσσερις ή πέντε ημέρες. Το 80% εμφάνιζε προβλήματα στο καρδιαγγειακό του σύστημα, ενώ το 8-9% των παιδιών παρουσίαζε ανεύρυσμα στις στεφανιαίες αρτηρίες. Τα περισσότερα παιδιά δεν είχαν υποκείμενα νοσήματα.

Το 80% όσων προσβλήθηκαν από το σύνδρομο αυτό χρειάστηκε να νοσηλευθούν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και το 20% να λάβει αναπνευστική υποστήριξη. Το 2% πέθανε. Μυστήριο παραμένει η αιτία του συνδρόμου αυτού, το οποίο οι γιατροί εκτιμούν ότι οφείλεται σε μια λανθασμένη αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος των παιδιών.

Αν διαλευκανθεί η αιτία του, ίσως αυτό βοηθήσει στην ανάπτυξη εμβολίου για τον κορωνοϊό, αλλά και στην αντιμετώπιση των φλεγμονών που παρατηρούνται σε πολλά όργανα ενηλίκων που προσβάλλονται από την covid-19, εκτίμησε ο Λεβίν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ AFP, Reuters