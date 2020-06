O επικεφαλής του Twitter και του Square Τζακ Ντόρσι ανακοίνωσε σήμερα ότι η 19η Ιουνίου, η Ημέρα της Ελευθερίας στις ΗΠΑ όταν τιμάται η απελευθέρωση και των τελευταίων σκλάβων στο Τέξας το 1865, θα είναι από εδώ και στο εξής αργία για την εταιρεία.

Η απόφαση του 43χρονου Ντόρσι ανακοινώνεται την ώρα που συνεχίζονται στις ΗΠΑ οι διαδηλώσεις μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς στις 25 Μαΐου. Ο Ντόρσι εξήγησε σε tweets του χθες Τρίτη το απόγευμα ότι η ημέρα αυτή θα αποτελεί μια ευκαιρία «για γιορτή, εκπαίδευση και σύνδεση» για τους υπαλλήλους των δύο εταιρειών.

«Τόσο το Twitter όσο και η Square κάνουν την #Juneteenth (19η Ιουνίου) αργία για την εταιρεία στις ΗΠΑ, για πάντα», επεσήμανε. «Οι χώρες και οι περιοχές σε όλο τον κόσμο έχουν τις δικές τους ημέρες για να γιορτάζουν την απελευθέρωση και θα εργαστούμε ώστε αυτές οι ημερομηνίες να οριστούν αργίες για την εταιρεία όπου αυτή είναι παρούσα», εξήγησε ο Ντόρσι.

Both Twitter and Square are making #Juneteenth (June 19th) a company holiday in the US, forevermore. A day for celebration, education, and connection.https://t.co/xmR3fWMiRs