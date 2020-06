Η SpaceX του Έλον Μασκ έγινε χθες η πρώτη ιδιωτική εταιρία που εκτόξευσε επανδρωμένη διαστημική αποστολή, μόνο που εκτός από τους δυο αστροναύτες, υπήρχε και τρίτος «επιβάτης»- έναν δεινόσαυρο.

Το Σάββατο, η κάψουλα Crew Dragon της SpaceX με επιβαίνοντες τους Αμερικανούς αστροναύτες Μπομπ Μπένκεν και Νταγκ Χάρλεϊ εκτοξεύθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στην Φλόριντα με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου έφτασε επιτυχώς μετά από ταξίδι 19 ωρών.

Η NASA μετέδιδε από την πρώτη στιγμή ζωντανά όλο το εγχείρημα, στην διάρκεια του οποίου πολλοί παρατήρησαν έναν επιπλέον «επιβάτη» δίπλα στους δυο αστροναύτες- ένα μικρό, λούτρινο παιχνίδι δεινόσαυρο.

Το παιχνίδι φάνηκε στην αρχή σε μια θέση δίπλα τους, δεμένο επίσης με ζώνη ασφαλείας και στη συνέχεια να αιωρείται μέσα στην κάψουλα. Το στιγμιότυπο, όπως ήταν φυσικό, έγινε πολύ γρήγορα viral στο Twitter.

