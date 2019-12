Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος έστειλε στο διάστημα ένα «μάτι», το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με την καλύτερη μελέτη εξωπλανητών που έχουν ήδη ανακαλυφθεί γύρω από εκατοντάδες κοντινά φωτεινά άστρα.

Το δορυφορικό τηλεσκόπιο CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite) εκτοξεύτηκε με επιτυχία το μεσημέρι με ένα ρωσικό πύραυλο "Soyuz-Fregat" από το διαστημοδρόμιο της Ευρώπης στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας στη Νότια Αμερική. Τα πρώτα επιστημονικά ευρήματα του τηλεσκοπίου, που θα τεθεί σε τροχιά σε ύψος 700 χιλιομέτρων από τη Γη, αναμένονται στην αρχή του 2020. Αντίθετα με τους άλλους «κυνηγούς» εξωπλανητών, όπως τα αμερικανικά διαστημικά τηλεσκόπια «Κέπλερ» και TESS, το CHEOPS δεν θα κάνει ανακαλύψεις νέων εξωπλανητών, αλλά η αποστολή του είναι να μελετά περαιτέρω πλανήτες που έχουν ήδη βρεθεί.

«Περισσότεροι από 4.000 εξωπλανήτες έχουν ανακαλυφθεί στο γαλαξία μας, αλλά ακόμη γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα γι' αυτούς τους μακρινούς κόσμους στην κοσμική γειτονιά μας», δήλωσε ο Χάικε Ράουερ, διευθυντής του Ινστιτούτου Πλανητικής Έρευνας του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου στο Βερολίνο. Το CHEOPS αποτελεί μια συνεργασία της ESA με την Ελβετία, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 επιστημόνων και μηχανικών από δέκα ευρωπαϊκά κράτη, με επικεφαλής ερευνητές των πανεπιστημίων της Βέρνης και της Γενεύης (το τελευταίο έχει και την ευθύνη λειτουργίας του τηλεσκοπίου από το έδαφος).

Η κατασκευή του μικρού CHEOPS, μήκους και πλάτους ενάμισι μέτρου (έναντι 13,2 επί 4,2 μέτρων που είναι οι διαστάσεις του αμερικανικού διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble) και βάρους 300 κιλών, έγινε στην Ισπανία από κοινοπραξία με επικεφαλής την εταιρεία Airbus Defense and Space.

