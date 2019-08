Η Google άλλαξε τον αλγόριθμο για τον όρο «λεσβία» ώστε να εμφανίζει αποτελέσματα με πληροφορίες αντί για πορνογραφικό περιεχόμενο.

Προηγουμένως τα πρώτα αποτελέσματα στην αναζήτηση του συγκεκριμένου όρου στη Google εμφάνιζαν βίντεο και φωτογραφίες γυναικών πορνογραφικού χαρακτήρα. Αυτή η περιττή σεξουλικοποίηση των λεσβιών έχει αναφερθεί ως ένας από τους λόγους πίσω από την ομοφοβική κακοποίηση, που αντιμετωπίζουν πολλές λεσβίες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης επίθεσης σε ένα ζευγάρι σε λεωφορείο του Λονδίνου.

Ο αλγόριθμος της μηχανής αναζήτησης έχει πλέον αλλάξει, χάρη σε μια καμπάνια, που ξεκίνησε από την Γαλλία και τον λογαριασμό στο Twitter της @SEO_lesbienne αλλά και το γαλλικό ειδησεογραφικό σάιτ Numerama, που σημείωσαν πως μόνο η λέξη «λεσβία» («lesbienne» στα γαλλικά) συνδέεται με σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου, ενώ η αναζήτηση για «gay» ή «trans» εμφανίζει σελίδες από την Wikipedia, ενημερωτικά άρθρα και εξειδικευμένα blogs.

🙌 On a une GRANDE nouvelle à vous annoncer 👉 quand on tape le mot #lesbienne dans le moteur de recherche @GoogleFR : on a désormais accès à du contenu non pornographique. 👊 ON A GAGNÉ 🎉 #SEOlesbienne pic.twitter.com/8gH9vpgCpZ