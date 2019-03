Το αμερικανικό διαστημόπλοιο Crew Dragon της εταιρείας του Έλον Μασκ SpaceX επέστρεψε στη Γη το πρωί μετά από σύντομο διάστημα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η πρώτη του μη επανδρωμένη αποστολή στο διάστημα, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για επανδρωμένες αποστολές μελλοντικά, με την πλησιέστερη τον Ιούλιο όπως έχει προγραμματισθεί.

Το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Crew Dragon, επέστρεψε στην Γη αφού ολοκλήρωσε την διάρκειας πέντε ημερών αποστολή του στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Αφού αποκολλήθηκε περίπου στις 09:30 π.μ (ώρα Ελλάδας) από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), εισήλθε στη ατμόσφαιρα αναπτύσσοντας υπερηχητική ταχύτητα για να προσθαλασσωθεί στις 15.45 (ώρα Ελλάδας) στον Ατλαντικό, σε απόσταση 360 χιλιομέτρων από τις ακτές της Φλόριντα.

Successful splashdown of the #CrewDragon right on time at 8:45 a.m. ET. pic.twitter.com/0qHhHzD4Js