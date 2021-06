Η μία μετά την άλλη ανακοινώνονται οι αποστολές για τον πλανήτη Αφροδίτη.

Έπειτα από τις ανακοινώσεις της NASA για τη διπλή αποστολή στον κοντινότερο πλανήτη στη Γη, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) ανακοίνωσε ότι επέλεξε το διαστημικό όχημα Envision για τη μελέτη του αφιλόξενου πλανήτη. Η ESA έκανε την ανακοίνωση μία εβδομάδα αφότου η NASA ανακοίνωσε τις δύο δικές της αποστολές, γνωστές ως Veritas και Davinci+.

