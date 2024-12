Σοβαρά προβλήματα στο Facebook: Η πρώτη αντίδραση της Meta - Ποιες λειτουργίες επηρεάζονται 

Μεγάλα προβλήματα φαίνεται να αντιμετωπίζουν από το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Οκτωβρίου, αρκετές από τις εφαρμογές κάτω από την ομπρέλα της Meta, ανάμεσα τους το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, με τον τεχνολογικό κολοσσό να δηλώνει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να αποκαταστήσει την εύρυθμη λειτουργία τους το συντομότερο δυνατόν.

Δεκάδες χιλιάδες αναφορές έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες από χρήστες οι οποίοι αντιμετωπίζουν πληθώρα προβλημάτων, όπως δυσκολίες στην είσοδο στον λογαριασμό τους στο Facebook ή αδυναμία να πραγματοποιήσουν αναρτήσεις.

Με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο τεχνολογικός κολοσσός έγραψε ότι έχει επίγνωση του προβλήματος και εστιάζει στην αποκατάστασή του.

«Γνωρίζουμε ότι ένα τεχνικό πρόβλημα επηρεάζει τη δυνατότητα ορισμένων χρηστών να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές μας. Προσπαθούμε να επαναφέρουμε τα πράγματα στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατό και ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία», αναφέρει η ανάρτηση της Meta.

