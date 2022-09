Η NASA καταγράφει τους πρώτους ήχους από πρόσκρουση μετεωριτών στον Άρη

Το InSight της NASA κατέγραψε τα πρώτα σεισμικά και ακουστικά κύματα που δημιουργούνται από πρόσκρουση μετεωριτών στον Άρη.

Σε μία νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε την Δευτέρα στο περιοδικό Nature Geoscience, μία διεθνής ομάδα ερευνητών παραθέτει λεπτομερή ευρήματα, που είναι τα πρώτα στην εξωγήινη πλανητική επιστήμη και αντιπροσωπεύουν μια σπάνια παρατήρηση ακόμη και για τη Γη, όπου έχουν καταγραφεί προσκρούσεις μετεωριτών στον Άρη.

Ενώ τα σεισμικά και ακουστικά κύματα από μετεωρίτες που εκρήγνυνται στην ατμόσφαιρα της Γης έχουν παρατηρηθεί πολλές φορές, οι ερευνητές γράφουν, ότι «μια πρόσκρουση υπερταχύτητας με το έδαφος έχει καταγραφεί μόνο μία φορά»

Τα νέα ευρήματα μπορούν να βοηθήσουν τους ερευνητές να αντιληφθούν καλύτερα την δημιουργία και την δομή της αρειανής επιφάνειας, καθώς και να δώσει μια πιο ενδοσκοπική αντίληψη στο πώς οι μετεωρίτες διαμορφώνουν απευθείας την επιφάνεια του Άρη.

«Οι προσκρούσεις μετεωριτών επηρεάζουν τις πλανητικές επιφάνειες και διαμορφώνουν την ατμόσφαιρά», γράφουν οι ερευνητές.

«Τα μηχανικά κύματα που δημιουργούνται από τις προσκρούσεις χρησιμοποιούνται για να συμπεράνουμε τη δομή της ατμόσφαιρας και το εσωτερικό του πλανήτη και να διερευνήσουμε τις τρέχουσες διαδικασίες πλανητικής πρόσκρουσης», προσθέτουν.

Το InSight της NASA, ακρωνύμιο για το Interior Exploration (using) Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, έφτασε στον Άρη στις 26 Νοεμβρίου του 2018.

Το InSight φέρει όργανα σεισμολογίας και ανίχνευσης θερμότητας για να μελετήσει την εσωτερική δομή του Κόκκινου Πλανήτη, αντί να χαρτογραφήσει ή να αναλύσει την επιφάνειά του.

Τα προηγούμενα ευρήματα από την αποστολή του InSight έδωσαν στους επιστήμονες μια νέα κατανόηση της εσωτερικής δομής του Άρη ενώ η αποστολή κατέγραψε επίσης τον πιο ισχυρό σεισμό, που έχει παρατηρηθεί ποτέ σε άλλον πλανήτη.

Η νέα έρευνα βασίζεται σε καταγραφές που έγιναν από το Insight το 2021, όταν τέσσερις διαφορετικοί πλανήτες εισήλθαν στην ατμόσφαιρα του Άρη με μεγάλη ταχύτητα πριν προσκρούσουν στο έδαφος.

Τέτοιοι μετεωρίτες δημιουργούν κρουστικά κύματα στην ατμόσφαιρα που προσκρούουν στο έδαφος, δημιουργώντας με τη σειρά τους σεισμικά κύματα.

Αυτά στη συνέχει ακολουθούνται από επιπλέον κύματα μετά την τελική πρόσκρουση στο έδαφος. Μετρώντας τους χρόνους άφιξης των διαφορετικών σειρών κρουστικών κυμάτων από τους μετεωρίτες- που εκρήγνυνται πρώτα στον αέρα και υπολογίζοντας στη συνέχεια τις επιπτώσεις τους- οι ερευνητές μπόρεσαν να μετρήσουν την απόσταση και την πιθανή θέση τους.

Στη συνέχεια μπόρεσαν να εντοπίσουν τους κρατήρες πρόσκρουσης τριών από τους τέσσερις μετεωρίτες, χρησιμοποιώντας εικόνες από το Mars Reconnaissance Orbiter, έναν δορυφόρο που τοποθετήθηκε στην τροχιά του Άρη για να μελετήσει τον Κόκκινο Πλανήτη το 2006.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η σεισμολογία μπορεί να είναι και εργαλείο για τη μελέτη του εσωτερικού των πλανητών και για τη μελέτη των επιπτώσεων των μετεωριτών σε άλλους πλανήτες, όπως αναφέρουν οι ερευνητές.

Σημειώνουν ακόμα ότι τα σεισμικά κύματα από τέτοιες προσκρούσεις μπορούν επίσης να δώσουν σημαντικά στοιχεία, στους επιστήμονες, ώστε να μάθουν για τη δομή του εσωτερικού του Άρη σε βάθος.

