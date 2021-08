Μια εικόνα της Αθήνας, όπως φαίνεται από το Διάστημα, τη νύχτα, δημοσίευσε ο αστροναύτης της NASA, Σέιν Κίμπρο.

Ο φωτογραφικός φακός από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό απαθανάτισε την ελληνική πρωτεύουσα μετά τη δύση του ηλίου.

Good evening Athens, Greece! Stunning views of your city at night from space. pic.twitter.com/1De939jvXK