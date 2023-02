Ζευγάρι παντρεύτηκε στο ημίχρονο αγώνα του NBA

Από τους πιο πρωτότυπους είναι ο γάμος ενός ζεύγους στις ΗΠΑ, που αποφάσισε να ενώσει τις ζωές του στο ημίχρονο αγώνα του NBA.

Η Ellyn Piatt και ο Reid Malone παντρεύτηκαν, παρουσία συγγενών, φίλων, αθλητών και κάποιων χιλιάδων φαν στο γήπεδο των Dallas Mavericks, κατά την αναμέτρηση με τους Minnesota Timberwolves.

«Ο Reid και η Ellyn θα ανταλλάξουν τώρα δαχτυλίδια, ως σύμβολο της αγάπης και της αφοσίωσης του ενός στον άλλο» είπε ο ιερωμένος. «Είναι η σφραγίδα των όρκων που μόλις έκαναν, να αγαπούν ο ένας τον άλλο για πάντα».

Per the Mavs, this is THE first ever @NBA marriage that’s happened during a game ever.



Malone and his bride Ellyn Piatt are die-hard fans and love the team.



The Mavs reached out to them about the idea at the end of last year.



Congrats to the newlyweds!



(@wfaa) pic.twitter.com/wTyEkltAN5