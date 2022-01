Ο Αυστραλός υπουργός Μετανάστευσης, Άλεξ Χοκ εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο εκ νέου ακύρωσης ή όχι της βίζας του Νόβακ Τζόκοβιτς, επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του.



Η βίζα επεστρέφη στον διεθνή τενίστα, Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, μετά την απόφαση του δικαστηρίου όπου εκδικαζόταν η έφεσή του. Ωστόσο, ο υπουργός διατηρεί το δικαίωμα να την ακυρώσει εκ νέου.

«Μετά τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου σε διαδικαστικό επίπεδο, παραμένει στη διακριτική ευχαίρεια του υπουργού Μετανάστευσης Χοκ να εξετάσει αν θα ακυρώσει τη βίζα του κ. Τζόκοβιτς, βάσει της προσωπικής του ισχύος που προκύπτει από την παράγραφο 133C του νόμου περί Μετανάστευσης» ανέφερε ο εκπρόσωπος.

BREAKING Immigration minister Alex Hawke confirms he is considering cancelling Djokovic visa process is “ongoing” previous reports of 4 hour timeframe incorrect only applies if he is reinterviewed @newscomauHQ pic.twitter.com/pt9UNVp3nh

«Αυτήν την ώρα ο υπουργός εξετάζει το ζήτημα και η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη» πρόσθεσε.

Πρόκειται για τα πρώτα σχόλια από το γραφείο του υπουργού μετά την απόφαση του δικαστή, αλλά και τις φήμες περί εκ νέου σύλληψης του Τζόκοβιτς.

Σύμφωνα με την Sydney Morning Herald, πάντως, η απόφαση για την παραμονή ή όχι του Νόλε στην Αυστραλία δε θα ληφθεί σήμερα.

Η κυβέρνηση είχε τέσσερις ώρες να αποφασίσει αν θα ακυρώσει ξανά τη βίζα του ενώ ο Τζόκοβιτς βρισκόταν ακόμη υπό κράτηση, όμως το χρονικό αυτό διάστημα παρήλθε, οπότε ο Σέρβος είναι εδώ και ώρα ελεύθερος. Παρόλα αυτά, το δικαίωμα του αρμόδιου υπουργού υφίσταται και ίσως λάβει αύριο τις αποφάσεις του.

Συνέντευξη Τύπου



Υπό το βάρος των εξελίξεων, ο 34χρονος θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 13:00 GMT, όπως ανέφερε στο BBC ο πατέρας του Σρνταν. Ο ίδιος είπε πως ο γιος του θα συμμετάσχει στην προγραμματισμένη οικογενειακή συνέντευξη Τύπου μέσω βίντεο λινκ.

Χαοτικές σκηνές και ένταση μεταξύ οπαδών και αστυνομίας



Χαοτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν νωρίτερα έξω από το γραφείο του δικηγόρου του όπου μετέβη μετά την απελευθέρωσή του από το ξενοδοχείο καραντίνας ο Τζόκοβιτς.

Δεκάδες άνθρωποι, υποστηρικτές τού Σέρβου, περικύκλωσαν το μαύρο όχημα με τα φιμέ τζάμια στο οποίο πιστεύεται πως επέβαινε το ίνδαλμά τους, φωνάζοντας «ελευθερώστε τον Νόλε»



Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ξένων μέσων ενημέρωσης, η αυστραλιανή αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσει μια ομάδα θαυμαστών. Οι αστυνομικοί φέρεται πως προσπάθησαν να απομακρύνουν ήπια τους ανθρώπους, οι οποίοι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τούς επιτέθηκαν λεκτικά.

Police pepper sprayed a group of fans after they blocked the path of a car they believed was carrying Djokovic



Fans were banging on the window, throwing bottles at the car and two people were jumping up and down on top of it @theage https://t.co/AdK3kmQmWr pic.twitter.com/vwyYrofJZg