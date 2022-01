Νόβακ Τζόκοβιτς: Πληροφορίες πως συνελήφθη στη Μελβούρνη - Δεν αποκλείεται να απελαθεί εντός της ημέρας

Η αυστραλιανή κυβέρνηση είναι πιθανό να απελάσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς σήμερα, παρά τη δικαστική απόφαση για την ανάκληση της βίζας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων που δεν έχουν προσώρας επιβεβαιωθεί επισήμως, ο 34χρονος συνελήφθη λίγο μετά την απελευθέρωσή του από το ξενοδοχείο κράτησης, καθώς ο Αυστραλός υπουργός Μετανάστευσης έχει στη διάθεσή του τέσσερις ώρες για την εκ νέου ακύρωση της βίζας του.



Έξω από το γραφείο του δικηγόρου του υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία.



Λίγο νωρίτερα, ο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης έφυγε από την εγκατάσταση καραντίνας μέσα σε λευκό βαν, μετά την απόφαση του δικαστηρίου υπέρ του.

