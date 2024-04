Συλλήψεις δύο ποδοσφαιριστών της Premier League μετά από καταγγελία για βιασμό

Στις συλλήψεις δύο ποδοσφαιριστών της Premier League προχώρησαν οι Αρχές, μετά από καταγγελία για βιασμό.

Μετά τη σύλληψή τους οι δύο 19χρονοι ποδοσφαιριστές, αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση αφού πρώτα ανακρίθηκαν από την αστυνομία. Οι παίκτες ανήκουν στον ίδιο σύλλογο, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει τις παραπάνω κατηγορίες. «Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άνδρες μετά από καταγγελία για βιασμό», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.



«Ένας 19χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για επίθεση και συνέργεια σε βιασμό. Ένας δεύτερος 19χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για βιασμό. Και οι δύο άνδρες αφέθηκαν έκτοτε ελεύθεροι με εγγύηση της αστυνομίας», συνέχισε. Το συμβάν γνωστοποιήθηκε από την εφημερίδα The Sun, η οποία ανέφερε ότι η ο φερόμενος βιασμός έλαβε χώρα την Παρασκευή.



Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν οι παίκτες έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα εν αναμονή της έκβασης της αστυνομικής έρευνας. Σημειώνεται πως η Premier League από το 2022 εισήγαγε υποχρεωτική εκπαίδευση σεξουαλικής συναίνεσης για τους παίκτες και το προσωπικό, έπειτα από περιστατικά υψηλού προφίλ με πρωταγωνιστές ποδοσφαιριστές.

Two Premier League stars who were both arrested in a rape probe have been 'suspended by their club' 🚨 pic.twitter.com/Z7gfJxbNhC