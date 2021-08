Η ΔΟΕ εξετάζει τη χειρονομία που έκανε η Αμερικανίδα Ρέιβεν Σόντερς πάνω στο βάθρο των Ολυμπιακών αγώνων στο Τόκιο.

Η Αμερικανίδα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στη σφαιροβολία. Μετά την τελετή απονομής, ενώ οι αθλήτριες ήταν ακόμη πάνω στο βάθρο, η Σόντερς σήκωσε τα χέρια της πάνω από το κεφάλι και σχημάτισε ένα Χ.

Ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ, Μαρκ Άνταμς, δήλωσε ότι η κίνηση της αθλήτριας εξετάζεται. «Είμαστε σε επαφή με την Παγκόσμια ομοσπονδία στίβου και την αμερικανική Ολυμπιακή Επιτροπή», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά της η Ολυμπιακή Επιτροπή των ΗΠΑ (USOPC), επεσήμανε ότι η χειρονομία της αθλήτριας δεν παραβίασε τους κανονισμούς.

«Όπως όλες οι αποστολές, η αμερικανική ομάδα διέπεται από τον Ολυμπιακό χάρτη και τους κανόνες που έθεσε η ΔΟΕ για το Τόκιο 2020», ανέφερε σε ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι είναι σε συζητήσεις με τη ΔΟΕ και την Παγκόσμια ομοσπονδία στίβου.

«Η USOPC έκανε τη δική της αξιολόγηση και κατέληξε ότι με την ειρηνική έκφραση υποστήριξης για τις φυλετικές και κοινωνικές αδικίες, που έγινε στο τέλος της τελετής απονομής, η Ρέιβεν Σόντερς σεβάστηκε τις αντιπάλους της και δεν παραβίασε τους κανόνες μας», επεσήμανε ακόμη η αμερικανική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Breaking: USOPC statement on shot putter Raven Saunders’ demonstration Sunday night on the medal stand at the Olympics: pic.twitter.com/0lHAjPr0kX

Τον προηγούμενο μήνα η ΔΟΕ χαλάρωσε τον κανονισμό 50, που απαγόρευσε στους αθλητές οποιαδήποτε διαμαρτυρία. Τώρα, τους επιτρέπει να κάνουν χειρονομίες στον αγωνιστικό χώρο, με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούν ενόχληηση και δείχνουν σεβασμό σε άλλους αθλητές. Όμως, παραμένει η απειλή για κυρώσεις για όποια διαμαρτυρία γίνεται στο βάθρο κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής.

«Ας προσπαθήσουν να πάρουν αυτό το μετάλλιο», έγραψε στα social media η Σόντερς, αναφερόμενη προφανώς στους κανονισμούς της ΔΟΕ. «Θα περάσω τρέχοντας τα σύνορα, παρότι δεν μπορώ να κολυμπήσω», συμπλήρωσε. Η χειρονομία της, σύμφωνα με δηλώσεις της, αντιπροσωπεύει «το σημείο που συναντιούνται όλοι οι καταπιεσμένοι».

Let them try and take this medal. I’m running across the border even though I can’t swim 😂 https://t.co/B59N2v9KAk