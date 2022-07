Σοκαριστικό ατύχημα σε συναυλία στο Χονγκ Κονγκ - Γιγαντοοθόνη κατέρρευσε καταπλακώνοντας δύο χορευτές

Μια γιγαντοοθόνη κατέρρευσε κατά τη διάρκεια συναυλίας του υπερδημοφιλούς συγκροτήματος Mirror τραυματίζοντας δύο από τους χορευτές που βρίσκονταν στη σκηνή.

Η συναυλία αμέσως διακόπηκε και ο μάνατζερ της μπάντας ζήτησε από το πλήθος να αποχωρήσει ησύχως από το χώρο.

Το σοκαριστικό ατύχημα καταγράφηκε σε πλήθος βίντεο που ανέβηκαν στα social media.

A live show by Hong Kong boy band Mirror was cut short on Thursday after a screen fell from height on the stage. It hit dancers below, according to footage shared across social media.



Local media reported that at least two were injured. pic.twitter.com/RnCTFc60Ie