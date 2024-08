Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλήτρια του break dance αποκλείστηκε για το μήνυμα στην κάπα της

Η αθλήτρια πρόσφυγας Μανίζα Ταλάς αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό B-Girl breaking στους Ολυμπιακούς Αγώνες επειδή φορούσε κάπα με τα λόγια «Ελευθερώστε τις Αφγανές γυναίκες» κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της την Παρασκευή.

Η 21χρονη, η οποία έφυγε από το Αφγανιστάν αφού οι Ταλιμπάν άρχισαν να καταλαμβάνουν τον έλεγχο το 2021, ζει πλέον στην Ισπανία και εκπροσωπεί την Ομάδα Προσφύγων στους αγώνες με το όνομα B-girl Talash.

«Δεν έφυγα από το Αφγανιστάν επειδή φοβάμαι τους Ταλιμπάν ή επειδή δεν μπορώ να ζήσω στο Αφγανιστάν», δήλωσε η Ταλάς πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός. «Έφυγα γιατί θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για τα κορίτσια στο Αφγανιστάν, για τη ζωή μου, το μέλλον μου, για όλους.»

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, υπό τη διακυβέρνηση των Ταλιμπάν, το Αφγανιστάν έχει καταστεί η πιο καταπιεστική χώρα στον κόσμο όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών.

