Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε το Roland Garros και έγραψε ιστορία - Έφτασε τα 23 grand slam

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε σήμερα ιστορία στο Philippe Chatrier του Παρισιού, όντας ο κορυφαίος όλων των εποχών σε κατακτήσεις τίτλων Grand Slam μετά τη νίκη του επί του Κάσπερ Ρουντ στον τελικό του Roland Garros.

Ο «Νολε» έφτασε τα 23 τρόπαια σε Major τουρνουά (10 Australian Open, 7 Wimbledon, 3 US Open, 3 Roland Garros), επίτευγμα που δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος τενίστας στα χρονικά του αθλήματος.

Μέχρι πριν την έναρξη του τελικού στο Παρίσι, ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετρούσε 22 τρόπαια Grand Slam, όσα και ο Ραφαέλ Ναδάλ, αλλά από το απόγευμα της Κυριακής ο 36χρονος είναι ο απόλυτος κυρίαρχος.

🏆 Forever raising the bar 🏆@DjokerNole masters Casper Ruud 7-6(1), 6-3, 7-5 to win a third Roland-Garros title and an unprecedented 23rd Grand Slam men’s singles title.



⁰#RolandGarros pic.twitter.com/9IfTi39alB