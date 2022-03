Aξιωματούχοι του NHL λένε ότι «ανησυχούν» για τους Ρώσους παίκτες στο πρωτάθλημά τους, σημειώνοντας ότι «αυτοί και οι οικογένειές τους βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση».

Εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι Ρώσοι παίκτες του αμερικανικού πρωταθλήματος χόκεϊ επί πάγου ήρθαν αντιμέτωποι με το μίσος οπαδών σε όλο τον κόσμο, με μερικά από τα κορυφαία ταλέντα του NHL να δέχονται ακόμη και απειλές για τη ζωή τους.

Για την ακρίβεια, τα μηνύματα προς τους παίκτες έχουν γίνει τόσο άσχημα, που ο Darren Dreger, Insider του χόκεϊ του TSN, ανέφερε ότι το NHL έχει αυξήσει την ασφάλεια σε όλο το πρωτάθλημα για τους παίκτες μετά από όλα αυτά.

I just spoke with @HockeyAgent1. He has raised concerns of “real threats” to his Russian based clients both in-person and on Social media to the NHLPA and NHL clubs with Russian born players. Milstein is asking for additional security for his players in North America.