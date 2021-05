Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τον έβδομο τίτλο της καριέρας του στο ATP Tour, στο τουρνουά της Λιόν.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Βρετανού Κάμερον Νόρι στον τελικό με 6-3, 6-3, μέσα σε 69 λεπτά. Έτσι, κατέκτησε τον δεύτερο φετινό τίτλο του και τον έβδομο συνολικά στην καριέρα του. Παράλληλα, εξασφάλισε 250 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη.

