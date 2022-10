Τένις: Η Σιμόνα Χάλεπ βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ

Η Σιμόνα Χάλεπ τέθηκε σε προσωρινό αποκλεισμό, αφού βρέθηκε θετική σε απαγορευμένη ουσία κατά τη διάρκεια του φετινού US Open.

Το δείγμα της Ρουμάνας, νούμερο εννέα στην παγκόσμια κατάταξη, βρέθηκε να περιέχει το ενισχυτικό αίματος Roxadustat.

Η Χάλεπ, πρώην πρωταθλήτρια του Wimbledon, είχε ηττηθεί στον πρώτο γύρο του τουρνουά στη Νέα Υόρκη από την Ουκρανή Ντάρια Σνιγκούρ.

Η ίδια, σε δημόσια δήλωσή της επεσήμανε πως τώρα αρχίζει η πιο δύσκολη μάχη της ζωής, «η μάχη για την αλήθεια».

«Ενημερώθηκε πως βρήκα θετική στην ουσία Roxadustat, σε εξαιρετικά χαμηλή ποσότητα, κάτι το οποίο αποτέλεσε το μεγαλύτερο σοκ της ζωής μου. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, η ιδέα της απάτης δεν έχει περάσει καν απ΄το μυαλό μου, καθώς είναι εντελώς κατά των αρχών με τις οποίες έχω γαλουχηθεί» υπογράμμισε.

Έκανε λόγο για μία «άδικη κατάσταση», η οποία την κάνει να νιώθει «εντελώς μπερδεμένη και προδομένη». «Θα παλέψω έως το τέλος για να αποδείξω πως δεν πήρα ποτέ καμία ουσία εις γνώση μου και πιστεύω πως, αργά ή γρήγορα, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί».

«Δεν έχει να κάνει με χρήματα ή τίτλους. Είναι για την τιμή μου, και για την αγάπη που έχουν αναπτύξει για το άθλημα του τένις τα τελευταία 25 χρόνια».

“It’s not about the titles or money. It’s about honour, and the love story I have developed with the game of tennis over the last 25 years.”

Με πληροφορίες από Guardian