Τυχερός μετά το ατύχημα στο Grand Prix της Μόντσα δηλώνει πως είναι ο Λιούις Χάμιλτον, σημειώνοντας πως το HALO τού έσωζε τη ζωή.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια του αγώνα τα μονοθέσια των Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν συγκρούστηκαν, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Ο 36χρονος Χάμιλτον σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανέφερε πως ένιωσε πόνο στο λαιμό του και πιθανότατα θα χρειαστεί να δει έναν ειδικό πριν από τον επόμενο αγώνα στη Ρωσία στις 26 Σεπτεμβρίου.

«Αισθάνομαι πολύ, πολύ τυχερός σήμερα ευχαριστώ τον Θεό για το HALO. Αυτό τελικά με έσωσε, ξέρετε, και έσωσε το λαιμό μου» είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, εμφανίστηκε σοκαρισμένος, καθώς όπως είπε πρώτη φορά ένα μονοθέσιο τον χτύπησε στο κεφάλι.

«Είμαι τόσο, τόσο ευγνώμων που είμαι ακόμα εδώ. Νιώθω απίστευτα ευλογημένος. Νιώθω ότι κάποιος με προσέχει σήμερα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, όπως μεταδίδει το Reuters.

Μάλιστα, ο ίδιος μίλησε για τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι οι πιλότοι κατά τη διάρκεια των αγώνων, λέγοντας πως «ρισκάρουμε συνέχεια».

«Υποθέτω ότι μόνο όταν βιώνεις κάτι τέτοιο, συνειδητοποιείς πόσο εύθραυστοι είμαστε».

Ποινή τριών θέσεων στο Grand Prix του Russian GP στον Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν που προηγείται στην κατάταξη των οδηγών του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Φόρμουλα, θα έχει μείωση τριών θέσεων στην εκκίνηση του προσεχούς γκραν πρι της Ρωσίας, αφού οι διοργανωτές του αγώνα της Μόντσα, αποφάνθηκαν ότι ευθύνεται για τη σύγκρουση του μονοθέσιού του με αυτό του αντιπάλου του για τον τίτλο Λιούις Χάμιλτον.

Again... We praise the Halo! #ItalianGP pic.twitter.com/jxK4wJURAB