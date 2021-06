Μετά την εκπληκτική πορεία στο Ρολάν Γκαρός, το όνειρο του Στέφανου Τσιτσιπά να κάνει ανάλογη παρουσία στο φετινό Γουίμπλεντον τελείωσε νωρίς.

Ο Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του Γουίμπλεντον από τον Φράνσις Τιαφό με 6-4, 6-4, 6-3.

Ο 23χρονος Αμερικανός, που βρίσκεται στο Νο57 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε τη μεγάλη έκπληξη, καθώς αυτή ήταν η πρώτη φορά που καταφέρνει να νικήσει τενίστα ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα του κόσμου.

The biggest win of his career 🙌



Frances Tiafoe notches a stunning victory over Stefanos Tsitsipas, 6-4, 6-4, 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/4t5k6M0Hri