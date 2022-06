Γιάννης Αντετοκούνμπο: Κάποτε έλεγαν ότι δεν μπορώ να πηδήξω βρεγμένη εφημερίδα

Για το ξεκίνημά του, με αφορμή την ταινία Rise, μίλησε στο ESPN ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο σταρ του NBA ήταν καλεσμένος στα Highlights του ESPN με τον Ομάρ Ράγια, μαζί με τα αδέρφια του Θανάση, Κώστα, Άλεξ και τη μητέρα του Βερόνικα, για την προώθηση της ταινίας «Rise:The History of Antetokounmpo», που δημιούργησε η Disney και βασίζεται -κυρίως-στη ζωή του και τον δρόμο προς την κορυφή.

Ο Γιάννης μαζί με τον αδερφό και συμπαίκτη του στους Μπακς, Θανάση, σχολίασαν μερικές από τις στιγμές της βιογραφικής αθλητικής-δραματικής ταινίας, ενώ όλα τα αδέρφια συμφώνησαν ότι δεν είχαν ιδέα για το πόσο καλοί ήταν όταν άρχισαν να παίζουν μπάσκετ.

How it started...how it's going‼️🙏🏽 pic.twitter.com/QQOUXXDDZq